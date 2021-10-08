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Шкільні канікули у Харківській області почнуться раніше

Очікується, що таке рішення пом’якшить ситуацію з розповсюдженням коронавірусної хвороби. 

Шкільні канікули у Харківській області почнуться раніше
Фото: pravda.com.ua

У Харківській області осінні канікули для школярів почнуться з 18 жовтня. Про це повідомляє пресслужба Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови Харківської ОДА Михайла Черняка.

Очікується, що таке рішення пом’якшить ситуацію з розповсюдженням коронавірусної хвороби. 

"Запровадимо шкільні канікули на території області, що з урахуванням свят, які будуть наступного тижня – чотири святкові вихідні – дозволить на досить суттєвий час обмежити контакти й дітей, і дорослих”, - наводить пресслужба слова Черняка.

Нагадаємо, у Харкові з 10 жовтня запроваджуються нові карантинні обмеження, встановлені для "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на позачерговому засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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