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За добу в Україні зафіксували 15 125 випадків ковіду, найбільше з квітня

Госпіталізовано за добу 3 541 особу.

За добу в Україні зафіксували 15 125 випадків ковіду, найбільше з квітня
Фото: Анастасія Власова/hromadske

За минулу добу, 6жовтня, в Україні зафіксовано 15 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 1421 дитина та 341 медпрацівник. Це - найбільший показник з 22 квітня, коли в Україні виявили 16 235 випадків за добу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 3 541 особу. 314 пацієнтів померли. Одужали - 4 380 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 53 031 особа, методом ІФА – 9 964, експрестестами – 50 082.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 497 643 людини, одужало – 2 277 762. Від ускладнень захворювання померли 57 840 пацієнтів.Всього було здійснено 13 111 389 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що найближчими днями у кількох областях України буде введено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

За оцінкою Київської школи економіки, критеріям "червоної" зони відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області. У зоні ризику також знаходяться Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.

Під час весняної хвилі ковіду "червона" зона вводилася в 14 областях і місті Києві. В середньому вони там знаходились 37 днів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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