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Львів збирається посилити карантин з 14 жовтня

Остаточне рішення має бути ухвалене у п'ятницю, 8 жовтня.

Львів збирається посилити карантин з 14 жовтня
Фото: EPA/UPG

Міський штаб оперативного реагування рекомендує запровадити посилення карантину у Львові з 14 жовтня. Остаточне рішення має бути ухвалене у п'ятницю, 8 жовтня.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Маємо погану статистику захворювання на коронавірус, тому треба приймати складні та непопулярні рішення. Але робити це маємо з розумом. Міський штаб оперативно реагування рекомендує нам починаючи з 14 жовтня посилити карантинні заходи", - написав Садовий у фейсбуці.

За його словами, йдеться про обмеження масових заходів, переведення навчальних закладів на дистанційний режим та припинення планових операцій у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19.

Остаточна інформація буде в п’ятницю, 8 жовтня, після засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляли, 4 жовтня Садовий назвав неминучою "червону" зону у Львові.

Нагадаємо, Україна перейшла до "жовтої" зони і посилила карантинні обмеження з 23 вересня. Рішення про переведення областей в карантинні зони приймає уряд. Водночас місцева влада може приймати окремі рішення щодо посилення карантинних обмежень.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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