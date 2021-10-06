В Україні за добу виявили 12 662 випадки ковіду, госпіталізовано 3 745 хворих

У вівторок, 5 жовтня, в Україні підтвердили 12 662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник добової захворюваності з 24 квітня, коли було зафіксовано 12 711 випадків ковіду.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, серед захворілих учора 1 186 дітей і 271 медпрацівник.

До лікарень з коронавірусом і підозрою на нього за минулу добу потрапили 3 745 осіб. 4 630 пацієнтів подолали хворобу, 320 людей від її ускладнень померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), м. Київ (792) та Запорізькій (783) областях.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 482 518 осіб, одужали від коронавірусу 2 273 382 людини, від ускладнень захворювання померли 57 526 пацієнтів.

Нагадаємо, добова захворюваність на ковід в Україні перевищила показник 12 тис. минулого тижня.