План трансформації країни: на Донбасі побудують два нові аеропорти
План трансформації країни: на Донбасі побудують два нові аеропорти
У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну
У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну
Качура: "Гала-концерт чи ні. Я просто хочу поїсти"
Качура: "Гала-концерт чи ні. Я просто хочу поїсти"
Зеленський: зустріч з Путіним тет-а-тет може мати неочікуваний результат
Зеленський: зустріч з Путіним тет-а-тет може мати неочікуваний результат
Голови парламентських комітетів від "Слуги народу" покинули засідання погоджувальної ради на чолі зі спікером Разумковим
Голови парламентських комітетів від "Слуги народу" покинули засідання погоджувальної ради на чолі зі спікером Разумковим
«Трускавець». Версія 2
«Трускавець». Версія 2
Серед Pandora Papers є дані про 10 компаній, пов'язаних з "Кварталом 95", – "Слідство інфо"
Серед Pandora Papers є дані про 10 компаній, пов'язаних з "Кварталом 95", – "Слідство інфо"
Кирило Шевченко: "Протестні акції не залежать від прізвища того, хто очолює Нацбанк"
Кирило Шевченко: "Протестні акції не залежать від прізвища того, хто очолює Нацбанк"
Саакашвілі в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ
Саакашвілі в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Зеленський закликав посилити інформкампанію щодо важливості вакцинації

"Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе – вони захищають оточення".

Зеленський закликав посилити інформкампанію щодо важливості вакцинації
Фото: president.gov.ua

Під головуванням Володимира Зеленського в Офісі президента відбулася нарада, під час якою обговорювали ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні, готовність медичних закладів до роботи в умовах зростання кількості хворих, боротьбу з підробкою ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію.

Про це повідомила пресслужба ОП.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що триває зростання кількості хворих. За попередній тиждень було зареєстровано 64 606 випадків COVID-19, що майже на 20 тисяч більше, ніж тижнем раніше.

"На сьогодні динаміка розвитку хвороби повністю збігається з попереднім піком захворюваності. Попри те що приріст захворілих і госпіталізованих дещо уповільнився, станом на зараз зайнято вже 22,5 тисячі ліжок людьми з підтвердженим COVID-19 та з підозрою", - зазначив очільник уряду.

За його словами, в Україні нині зайнято трохи менше ніж 50% наявних місць для хворих на коронавірус, однак є області, де ситуація викликає занепокоєння. Згідно з даними МОЗ, найбільше інфікованих у Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. Загалом в Україні на сьогодні – 138,5 тис. активних хворих.

Президент Зеленський поставив уряду завдання забезпечити протягом найближчого часу збільшення кількості ліжко-місць у регіонах, де спостерігається стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Окремо президенту доповіли про вакцинацію в органах державної влади та серед освітян. На 2 жовтня середній показник вакцинованих в органах держслужби становить 78,8%. Загалом в Україні зроблено 12,6 млн щеплень. 

Зеленський також наголосив на необхідності активізації інформаційної кампанії щодо важливості вакцинації.

"Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання – вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини", – наголосив президент.

Також МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики окремо мають розгорнути кампанію з вакцинації пенсіонерів і так само посилити інформаційний напрям. Нині в Україні з 11 млн пенсіонерів вакциновано близько 25%.

Окрема увага була приділена питанню боротьби з підробкою сертифікатів про негативні ПЛР-тести та сертифікатів про вакцинацію. За інформацією голови Національної поліції Ігоря Клименка, за минулий тиждень було проведено 13 обшуків, розпочато 12 кримінальних проваджень. Також уже є перше судове рішення про стягнення штрафу в розмірі 34 тис. грн з лікаря з Павлограда Дніпропетровської області та позбавлення права діяльності за фахом на один рік.

Нагадаємо, поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, але новий спалах оглядачі визнали тільки в вересні. З 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також