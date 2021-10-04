Зеленський закликав посилити інформкампанію щодо важливості вакцинації

"Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе – вони захищають оточення".

Під головуванням Володимира Зеленського в Офісі президента відбулася нарада, під час якою обговорювали ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні, готовність медичних закладів до роботи в умовах зростання кількості хворих, боротьбу з підробкою ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію.

Про це повідомила пресслужба ОП.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що триває зростання кількості хворих. За попередній тиждень було зареєстровано 64 606 випадків COVID-19, що майже на 20 тисяч більше, ніж тижнем раніше.

"На сьогодні динаміка розвитку хвороби повністю збігається з попереднім піком захворюваності. Попри те що приріст захворілих і госпіталізованих дещо уповільнився, станом на зараз зайнято вже 22,5 тисячі ліжок людьми з підтвердженим COVID-19 та з підозрою", - зазначив очільник уряду.

За його словами, в Україні нині зайнято трохи менше ніж 50% наявних місць для хворих на коронавірус, однак є області, де ситуація викликає занепокоєння. Згідно з даними МОЗ, найбільше інфікованих у Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. Загалом в Україні на сьогодні – 138,5 тис. активних хворих.

Президент Зеленський поставив уряду завдання забезпечити протягом найближчого часу збільшення кількості ліжко-місць у регіонах, де спостерігається стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Окремо президенту доповіли про вакцинацію в органах державної влади та серед освітян. На 2 жовтня середній показник вакцинованих в органах держслужби становить 78,8%. Загалом в Україні зроблено 12,6 млн щеплень.

Зеленський також наголосив на необхідності активізації інформаційної кампанії щодо важливості вакцинації.

"Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання – вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини", – наголосив президент.

Також МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики окремо мають розгорнути кампанію з вакцинації пенсіонерів і так само посилити інформаційний напрям. Нині в Україні з 11 млн пенсіонерів вакциновано близько 25%.

Окрема увага була приділена питанню боротьби з підробкою сертифікатів про негативні ПЛР-тести та сертифікатів про вакцинацію. За інформацією голови Національної поліції Ігоря Клименка, за минулий тиждень було проведено 13 обшуків, розпочато 12 кримінальних проваджень. Також уже є перше судове рішення про стягнення штрафу в розмірі 34 тис. грн з лікаря з Павлограда Дніпропетровської області та позбавлення права діяльності за фахом на один рік.

Нагадаємо, поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, але новий спалах оглядачі визнали тільки в вересні. З 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони, посиливши карантинні обмеження.