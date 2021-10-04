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У неділю в Україні підтвердили менше 5 тисяч випадків ковіду

Найбільше хворих виявили на Харківщині, Буковині та Дніпропетровщині.

У неділю в Україні підтвердили менше 5 тисяч випадків ковіду
Фото: EPA/UPG

У неділю, 3 жовтня, в Україні виявили 4 821 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19.Серед захворілих 448 дітей і 50 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 2 092 особи, одужали 1 116 пацієнтів, 114 людей від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 460 010 осіб, одужали від коронавірусу 2 264 523 людини, від ускладнень захворювання померли 56 889 пацієнтів.

Нагадаємо, минулого тижня добова захворюваність на ковід в Україні перевищила показник 12 тис.

Як повідомляли, в Україні запустили розроблену ВООЗ систему відстеження контактів хворих на ковід. Раніше програму як пілотний проєкт використовували у Чернівецькій області.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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