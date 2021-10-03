За суботу в Україні підтвердили майже 8 тисяч випадків ковіду

За суботу, 2 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 7 967 нових підтверджених випадків коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.
Летальних випадків – 126.
Також за минулу добу госпіталізовано 3 300 осіб, одужало 1 483 осіб.
За добу методом ПЛР протестовано 28 290 осіб, методом ІФА – 4 574 і експрес-тестами – 20 950 осіб.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2455189
|
7967
|
56775
|
126
|
2263407
|
1483
|
м. Київ
|
235816
|
220
|
5438
|
10
|
221410
|
34
|
Вінницька
|
76126
|
117
|
1795
|
2
|
71490
|
50
|
Волинська
|
66766
|
170
|
1267
|
4
|
62044
|
15
|
Дніпропетровська
|
151525
|
855
|
4896
|
12
|
135835
|
64
|
Донецька
|
103082
|
402
|
2628
|
0
|
93108
|
16
|
Житомирська
|
95637
|
363
|
1943
|
4
|
88821
|
11
|
Закарпатська
|
64040
|
22
|
1634
|
1
|
61050
|
0
|
Запорізька
|
115196
|
224
|
2666
|
0
|
105707
|
0
|
Івано-Франківська
|
92357
|
191
|
2201
|
0
|
87217
|
89
|
Київська
|
134984
|
147
|
2895
|
0
|
127599
|
39
|
Кіровоградська
|
21918
|
73
|
895
|
0
|
20237
|
5
|
Луганська
|
34864
|
165
|
1122
|
4
|
28553
|
17
|
Львівська
|
152546
|
536
|
3924
|
15
|
137082
|
94
|
Миколаївська
|
74713
|
348
|
1971
|
8
|
70234
|
81
|
Одеська
|
155656
|
571
|
3305
|
4
|
142035
|
16
|
Полтавська
|
82712
|
73
|
1946
|
2
|
78014
|
11
|
Рівненська
|
85792
|
131
|
1284
|
5
|
80957
|
95
|
Сумська
|
84582
|
334
|
1436
|
2
|
79304
|
40
|
Тернопільська
|
77341
|
360
|
1317
|
4
|
72390
|
153
|
Харківська
|
168920
|
1073
|
3994
|
26
|
150512
|
130
|
Херсонська
|
43568
|
347
|
1346
|
2
|
37824
|
81
|
Хмельницька
|
96971
|
427
|
2032
|
11
|
89802
|
81
|
Черкаська
|
87645
|
165
|
1364
|
0
|
82467
|
31
|
Чернівецька
|
90547
|
462
|
2047
|
10
|
81938
|
192
|
Чернігівська
|
61885
|
191
|
1429
|
0
|
57777
|
138
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 455 189 осіб, одужало – 2 263 407, летальних випадків – 56 775 і проведено 12 950 678 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за п’ятницю, 1 жовтня в Україні зафіксовано 11 809 нових підтверджених випадків коронавірусу, з них дітей – 1104.