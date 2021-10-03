За суботу в Україні підтвердили майже 8 тисяч випадків ковіду

За суботу, 2 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 7 967 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.

Летальних випадків – 126.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 300 осіб, одужало 1 483 осіб.

За добу методом ПЛР протестовано 28 290 осіб, методом ІФА – 4 574 і експрес-тестами – 20 950 осіб.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 2455189 7967 56775 126 2263407 1483 м. Київ 235816 220 5438 10 221410 34 Вінницька 76126 117 1795 2 71490 50 Волинська 66766 170 1267 4 62044 15 Дніпропетровська 151525 855 4896 12 135835 64 Донецька 103082 402 2628 0 93108 16 Житомирська 95637 363 1943 4 88821 11 Закарпатська 64040 22 1634 1 61050 0 Запорізька 115196 224 2666 0 105707 0 Івано-Франківська 92357 191 2201 0 87217 89 Київська 134984 147 2895 0 127599 39 Кіровоградська 21918 73 895 0 20237 5 Луганська 34864 165 1122 4 28553 17 Львівська 152546 536 3924 15 137082 94 Миколаївська 74713 348 1971 8 70234 81 Одеська 155656 571 3305 4 142035 16 Полтавська 82712 73 1946 2 78014 11 Рівненська 85792 131 1284 5 80957 95 Сумська 84582 334 1436 2 79304 40 Тернопільська 77341 360 1317 4 72390 153 Харківська 168920 1073 3994 26 150512 130 Херсонська 43568 347 1346 2 37824 81 Хмельницька 96971 427 2032 11 89802 81 Черкаська 87645 165 1364 0 82467 31 Чернівецька 90547 462 2047 10 81938 192 Чернігівська 61885 191 1429 0 57777 138

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 455 189 осіб, одужало – 2 263 407, летальних випадків – 56 775 і проведено 12 950 678 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 1 жовтня в Україні зафіксовано 11 809 нових підтверджених випадків коронавірусу, з них дітей – 1104.