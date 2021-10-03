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За суботу в Україні підтвердили майже 8 тисяч випадків ковіду

Летальних випадків – 126.

За суботу в Україні підтвердили майже 8 тисяч випадків ковіду
Фото: Київрада

За суботу, 2 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 7 967 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.

Летальних випадків – 126.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 300 осіб, одужало 1 483 осіб.

За добу методом ПЛР протестовано 28 290 осіб, методом ІФА – 4 574 і експрес-тестами – 20 950 осіб.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2455189

7967

56775

126

2263407

1483

м. Київ

235816

220

5438

10

221410

34

Вінницька

76126

117

1795

2

71490

50

Волинська

66766

170

1267

4

62044

15

Дніпропетровська

151525

855

4896

12

135835

64

Донецька

103082

402

2628

0

93108

16

Житомирська

95637

363

1943

4

88821

11

Закарпатська

64040

22

1634

1

61050

0

Запорізька

115196

224

2666

0

105707

0

Івано-Франківська

92357

191

2201

0

87217

89

Київська

134984

147

2895

0

127599

39

Кіровоградська

21918

73

895

0

20237

5

Луганська

34864

165

1122

4

28553

17

Львівська

152546

536

3924

15

137082

94

Миколаївська

74713

348

1971

8

70234

81

Одеська

155656

571

3305

4

142035

16

Полтавська

82712

73

1946

2

78014

11

Рівненська

85792

131

1284

5

80957

95

Сумська

84582

334

1436

2

79304

40

Тернопільська

77341

360

1317

4

72390

153

Харківська

168920

1073

3994

26

150512

130

Херсонська

43568

347

1346

2

37824

81

Хмельницька

96971

427

2032

11

89802

81

Черкаська

87645

165

1364

0

82467

31

Чернівецька

90547

462

2047

10

81938

192

Чернігівська

61885

191

1429

0

57777

138

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 455 189 осіб, одужало – 2 263 407, летальних випадків – 56 775 і проведено 12 950 678 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 1 жовтня в Україні зафіксовано 11 809 нових підтверджених випадків коронавірусу, з них дітей – 1104.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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