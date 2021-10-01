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МОЗ почало відсторонювати головних лікарів через підробку документів про вакцинацію

Лікарні можуть втратити фінансування НСЗУ.

МОЗ почало відсторонювати головних лікарів через підробку документів про вакцинацію
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я ініціювало відсторонення головних лікарів 15 медичних закладів, які фігурують в кримінальних справах про підробку документів про вакцинацію.

Листи-подання відправили до об'єднаних територіальних громад, які є власниками цих закладів охорони здоров’я, повідомляється на сайті міністерства.

"Якщо слідство виявить, що головний лікар закладу не причетний до махінацій, його відновлять на посаді. У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між закладом та Національною службою здоров’я. Відтак територіальна громада фінансуватиме заклад охорони здоров’я самостійно", - заявило міністерство.

За даними МОЗу, в Україні відкрито вже 350 кримінальних справ про підробку документів, що посвідчують вакцинацію від COVID-19.

Нагадаємо, що 22 вересня уряд схвалив розроблений МОЗ проєкт закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень", який пропонує посилити відповідальність за підробку документів, які стосуються вакцинації від COVID-19. Законопроєкт поданий на реєстрацію до Верховної Ради України.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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