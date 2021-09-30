Фінляндія почне вакцинацинувати проти коронавірусу норок

Вакцину FurcoVac вже протестували на фермі в Центральній Остроботнії та в лабораторії Гельсінського університету.

Фінляндія першою з країн Європейського Союзу почне вакцинувати норок від коронавірусу. Щепити тварин почнуть найближчим часом.

Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що управління з безпеки харчових продуктів Фінляндії видало Асоціації звіроводів умовну ліцензію за підсумками тестової вакцинації норокспеціальним препаратом - вакциною FurcoVac, розробленою дослідницькою групою Гельсінського університету.

Вакцину вже протестували на фермі в Центральній Остроботнії та в лабораторії Гельсінського університету. За результатами випробувань реакція тварин на препарат була визнана задовільною.

Нагадаємо, у листопаді минулого року влада Данії ухвалила рішення знищити всіх норок в країні для стримування масових спалахів COVID-19 на фермах. Ситуація ускладнилася виявленням мутованого варіанту, який, за словами влади, показав знижену чутливість до антитіл. На початку року пвідомлялося, що фермери отримають $3 млрд компнсацій за вбитих через коронавірус норок.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, норки проявили особливу сприйнятливість до зараження коронавірусом. Ситуація ускладнюється тим фактом, що норки розводяться у великих кількостях і в тісних умовах.