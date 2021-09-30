У Києві пасажир таксі побив до смерті чоловіка, який чіплявся до заправника
У Києві пасажир таксі побив до смерті чоловіка, який чіплявся до заправника
Озброєний автоматом бойовик "ЛНР" здався в полон ЗСУ, - штаб ООС
Озброєний автоматом бойовик "ЛНР" здався в полон ЗСУ, - штаб ООС
СБУ завершила розслідування у справі Семенченка
СБУ завершила розслідування у справі Семенченка
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Щонайменше два чинних міністри втратять свої посади, - джерела
Накопичувальна пенсія: що це таке і який ефект матиме?
Накопичувальна пенсія: що це таке і який ефект матиме?
У посвідченні водія з'являться нові позначки
У посвідченні водія з'являться нові позначки
​У ЄС стурбовані зловживанням безвізом зі сторони України та інших країн
​У ЄС стурбовані зловживанням безвізом зі сторони України та інших країн
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
ГоловнаСвіт

Фінляндія почне вакцинацинувати проти коронавірусу норок

Вакцину FurcoVac вже протестували на фермі в Центральній Остроботнії та в лабораторії Гельсінського університету.

Фінляндія почне вакцинацинувати проти коронавірусу норок
Фото: gloss.ua

Фінляндія першою з країн Європейського Союзу почне вакцинувати норок від коронавірусу. Щепити тварин почнуть найближчим часом. 

Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що управління з безпеки харчових продуктів Фінляндії видало Асоціації звіроводів умовну ліцензію за підсумками тестової вакцинації норокспеціальним препаратом - вакциною FurcoVac, розробленою дослідницькою групою Гельсінського університету.

Вакцину вже протестували на фермі в Центральній Остроботнії та в лабораторії Гельсінського університету. За результатами випробувань реакція тварин на препарат була визнана задовільною.

Нагадаємо, у листопаді минулого року влада Данії ухвалила рішення знищити всіх норок в країні для стримування масових спалахів COVID-19 на фермах. Ситуація ускладнилася виявленням мутованого варіанту, який, за словами влади, показав знижену чутливість до антитіл. На початку року пвідомлялося, що фермери отримають $3 млрд компнсацій за вбитих через коронавірус норок.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, норки проявили особливу сприйнятливість до зараження коронавірусом. Ситуація ускладнюється тим фактом, що норки розводяться у великих кількостях і в тісних умовах.

 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також