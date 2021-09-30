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Сестра Кім Чен Ина увійшла до складу головного державного органу КНДР

Північна Корея офіційно закріпила її роль в керівництві країни.

Сестра Кім Чен Ина увійшла до складу головного державного органу КНДР
Фото: EPA/UPG

Кім Йо Чжон, молодша сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, увійшла до складу вищого виконавчого органу країни - Державної ради КНДР, яку очолює її брат.

Про це повідомило Корейське центральне інформаційне агентство.

Сестра Кіма давно є однією з основних політичних фігур Північної Кореї та його впливовою радницею, пише CNN. Проте посада члена Державної ради КНДР - поки що найвища офіційна позиція, яку вона коли-небудь займала.

У минулому році розвідка Південної Кореї оцінила її як "де-факто заступника лідера" країни, але її офіційний статус завжди залишався неясним. Як головний пропагандист КНДР Кім Йо Чжон входила до складу делегації країни на зимових Олімпійських іграх 2018 року в Пхьончхані, де зустрічалася з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Вона була з Кім Чен Ином в Сінгапурі, коли той зустрічався з тодішнім президентом США Дональдом Трампом.

Нинішнє призначення сестри Кіма до рівня головного виконавчого органу країни, схоже, офіційно закріплює її роль в керівництві Північної Кореї.

Воно відбулося в рамках переформатування Державної ради КНДР. До її складу увійшли сім нових членів, а дев'ятеро - вийшли. Серед них - 82-річний Пак Пон Джу, який тривалий час визначав економічну політику режиму Кіма.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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