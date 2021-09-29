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У Росії за обвинуваченням у держзраді арештували засновника однієї з провідних компаній у сфері кіберзахисту

Топменеджера Group-IB відправили за ґрати на два місяці.

У Росії за обвинуваченням у держзраді арештували засновника однієї з провідних компаній у сфері кіберзахисту
Фото: cnews.ru

У Росії арештували бізнесмена Іллю Сачкова, засновника та генерального директора компанії Group-IB, яка є однією з провідних на російському ринку кіберзахисту.

Як повідомляє "Інтерфакс", його взяли під варту до 27 листопада за обвинуваченням у державній зраді. Матеріали кримінальної справи засекречені.

В Group-IB відмовилися коментувати обвинувачення, висунуті Сачкову, але висловили впевненість у його невинуватості.

У вівторок, 28 вересня, російські силовики цілий день проводили обшуки в московському офісі Group-IB.

Компанія Group-IB існує з 2003 року. Вона спеціалізується на вирішенні завдань, пов'язаних з кібербезпекою. Серед її клієнтів були, зокрема, російська державна корпорація "Ростех", оператор зв'язку "Мегафон", Сбербанк та Альфа-банк.

Вона має офіси у Росії, Нідерландах, Сингапурі, ОАЕ.

У 2020 році звинуватили топ-менеджера Group-IB Микиту Кісліцина в скоєнні кіберзлочинів - за їхньою версією, в 2012 році він в змові з іншим хакером викрав дані користувачів соцмережі Formspring, а потім намагався їх продати. Згодом Кісліцин давав свідчення ФБР у справі зломщика - росіянина Євгена Нікуліна.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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