У російській лікарні побили 61-річного політв’язня - кримського татарина Газієва

До кримського татарина Сервета Газієва, який незаконно утримується в слідчому взолятору в Ростовській області, застосовано фізичне насильство – його повалили на підлогу, завдали ударів по спині, скрутили руки та поголили бороду.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Ганебний вчинок стосовно 61-річного політв’язня стався перед його випискою з міжобласної туберкульозної лікарні в № 19 в Ростові-на-Дону, де Сервет Газієв перебував через погіршення самопочуття на фоні перенесеного мікроінсульту. Стан здоров’я кримського татарина викликає серйозне занепокоєння, адже у російському слідчому ізоляторі йому регулярно не надається медична допомога, а тепер у нього ще й болить шия та німіє рука через побиття працівниками тюремної лікарні", - розповіла омбудсман.

За словами Денісової, таке ставлення до Газієва є помстою Кремля за його тверду позицію говорити рідною кримськотатарською мовою у СІЗО та під час судових засідань, а також за постійне відстоювання своїх прав.

"Такі дії стосовно нашого співгромадянина розцінюю як катування, нелюдське поводження та порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вимагаю невідкладно відновити порушені права Сервета Газієва – забезпечити необхідну медичну допомогу, а також сприяти в обранні іншого запобіжного заходу, не пов'язаного з взяттям під варту через критичний стан здоров'я громадянина України. Вимагаю від Генерального прокурора РФ Ігоря Краснова надати правову оцінку злочинним діям працівників тюремної лікарні щодо українського громадянина та притягнути винних до кримінальної відповідальності", - наголосила Денісова.

Вона також звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, Голови ОБСЄ Анн Лінде зупинити свавілля країни-окупанта, продовжувати політично-санкційний тиск на РФ задля негайного звільнення усіх бранців Кремля.

Нагадаємо, Газієва як члена ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" було незаконно затримано російськими силовиками в окупованому РФ Криму за необґрунтованим обвинуваченням в екстремізмі 27 березня 2019 року.

У липні Газієв переніс мікроінсульт, який спричинив параліч обличчя.