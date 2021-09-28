Google оскаржив у Росії штрафи на понад $82 тисячі

Наразі суд ще не вирішив, коли розгляне апеляції.

Таганський суд Москви зареєстрував апеляційні скарги Google на три постанови мирового судді, який 19 серпня призначив компанії штрафи на загальну суму 6 млн рублів за порушення російського законодавства.

Про це повідомляє “Інтерфакс”.

У пресслужбі суду повідомили, що наразі ще не вирішено, коли суд їх розгляне.

19 серпня Google отримав три штрафи за порушення за ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (невидалення власником ресурсу в мережі "Інтернет" інформації, якщо обов'язок по її видаленню передбачений російським законодавством).

Нагадаємо, раніше компанії Google та Apple видалили додаток "Навальний" зі своїх магазинів Google Play і App Store.