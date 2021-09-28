Папа Римський Франциск може відвідати Україну в 2022 році.

Про це повідомив архієпископ-митрополит Львівської архідієцезії Римсько-католицької церкви Мечислав Мокшицький, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я дізнався, що Святійший Отець планує такий візит наступного року", - сказав він в інтерв'ю Католицькому інформагенству (KAI).

За словами Мокшицького, РКЦ в Україні "переживає весну".

"Щороку ми створюємо одну-дві парафії. Цього року ми також освятили закритий монастир сестер-бенедиктинок. Минулого року ми освятили чотири нові церкви. Цього року перед Різдвом буде освячено церкву, побудовану отцями-паллотинами в Брюховичах. Наразі ми будуємо дві церкви й подаємо заявку на ще одну земельну ділянку на околиці Львова, щоб у кожному районі була наша громада", - розповів архієпископ.

Мокшицький також назвав створення Православної церкви України "дуже позитивним кроком", при цьому зазначивши, що у РКЦ "завжди були добрі відносини" і з нею, і з Українською православною церквою (Московського патріархату).

Нагадаємо, в березні президент Володимир Зеленський привітав Папу Римського Франциска I з восьмою річницею обрання.

У грудні Франциск у вітальній промові з нагоди Різдва згадав про Україну та конфлікт на Донбасі.