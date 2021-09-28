Генеральний консул Німеччинив Донецьку Таня Байєр побувала в районі операції Об'єднаних сил і відвідала контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Її супроводжував помічник Командувача об’єднаних сил полковник Володимир Оленчук.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"«Станиця Луганська» здійснює щоденний піший пропуск громадян між підвладною Україні територією та тимчасово окупованою територією Луганської області. В середньому за день в обидва боки проходить близько 2-3 тисяч громадян. Завдяки трансформації КПВВ для громадян створюються зручні умови перетину лінії зіткнення. Але люди прагнуть безперешкодно рухатись по території своєї єдиної держави, так як було раніше до війни, - розповів ТВО керівника прикордонного загону Богдан Ігнатюк.

Генконсул також мала можливість спостерігати за завершальним етапом реконструкції КПВВ та відвідати нові павільйони дорожнього коридору. У супроводі представника СЦКК вона пройшлась славнозвісним мостом, що веде до тимчасово окупованої території України.

"Я дуже сподіваюсь на те, що ця війна скоро закінчиться, і ми повернемося назад до мирного Донецька, - наголосила Байєр.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Нагадаємо, 6 жовтня Україну відвідає президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.