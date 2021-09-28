Екологічна комісія підтримала створення парку "Совські ставки" в Києві

Екологічна комісія Київської міської рали підтримала ініціативу щодо створення екопарку "Совські ставки".

Про це повідомила депутатка міськради Євгенія Кулеба.

"Щойно екологічна комісія одноголосно підтримала ініціативу по створенню парку «Совські ставки». А Київзеленбуд тепер розробить проєкти землеутрою на усю площу майбутнього парку! Було підтримано 2 відповідні проекти рішень", - написала вона у фейсбуці.

"Найкрутіше, що Совські — це острів біорізноманіття в місті. І тепер дуже важливо правильно його зберегти. З повагою до природи", - додала вона.

Нагадаємо, 15 червня Північний апеляційний господарський суд підтвердив рішення суду першої інстанції та повернув нижній каскад Совських ставків столичній громаді.

У 2018 році Київська міська прокуратура подала позов у господарський суд на розірвання договору оренди, а вже у 2019 році виграла суд першої інстанції. Тепер апеляційний суд підтвердив це рішення.

Совські ставки хочуть забудувати ще з 2008 року, коли компанія "Господарник" пасинка київського депутата Ігоря Баленка отримала в оренду до 2023 року майже 20 гектарів землі. Тоді ж місцеві вперше знесли будівельний паркан. Першочергово планували звести ТРЦ з "рекреаційною зоною" і розпочати будівництво треба було протягом трьох років. Забудовник цього не зробив, але й міськрада контракт не розірвала.

У 2018 році забудовник з інвестором ТОВ "Геос Девелопмент", співвласником якого є Михайло Голиця, ексдиректор "Київміськбуду", запропонували детальний план території, де замість ТРЦ - житловий квартал на 180 тисяч кв. м. Пізніше забудовник запевняв, що площа не перевищить 120 тисяч кв. м.

Раніше громадські організації презентували концепцію облаштування парку на нижніх Совках, що не передбачає капітальної забудови. Екологічна комісія Київської міської ради також виступає проти забудови Совських ставків.