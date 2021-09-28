Унаслідок зіткнення мікроавтобуса і двох вантажівок на автодорозі поблизу с. Широкого на Миколаївщині загинули чотири людини, семеро травмовані.

Про це повідомляє пресслужба обласного управління Національної поліції.

"27 вересня близько 19:55 на автодорозі "Снігурівка - Калинівка" перед с. Широким сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, в якому перебували 11 осіб, вантажівок DAF і КамАЗ із причепом", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок ДТП водій Mercedes і троє його пасажирів, зокрема 15-річний підліток, загинули на місці події. Ще семеро пасажирів мікроавтобуса дістали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості й були госпіталізовані.

Водії вантажних автомобілів не постраждали.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

Усі обставини ДТП і її причини встановлюють.

Як повідомляли, в ніч на суботу, 25 вересня, у Дніпрі легковик влетів у сміттєвоз, загинула 20-річна дівчина.