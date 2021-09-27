Слідство визнало диверсію причиною вибухів на арсеналі в Калинівці у 2017 році

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вибухи на складах арсеналів у Калинцівці в 2017 році стали наслідком диверсії.

Про це вона написала у фейсбуці до четвертої річниці вибухів.

"Версія вчинення вибуху на 48 арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою підтверджується здобутими доказами та висновками вже одержаних та долучених до матеріалів провадження судових експертиз, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, допитів свідків та оглядів", - заявила генеральний прокурор.

За її словами, пожежа призвела до знищення боєприпасів на суму понад 5,9 млрд гривень.

Зараз слідство встановлює, чиї саме диверсанти влаштували вибух. Зараз очікується відповідь від компетентних органів Чеської Республіки щодо вибухів на складах із боєприпасами в 2014 року у населеному пункті Врбетице, до яких була причетна Росія.

Нагадаємо, що увечері 26 вересня на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу Калинівки Вінницької області почали вибухати боєприпаси. Правоохоронні органи заявляли, що причиною вибухів стала диверсія. Пізніше було встановлено, що на арсенал перед пожежею приватна фірма завезла легкозаймисті речовини і пожежонебезпечні предмети.