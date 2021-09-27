Російськи найманці шість разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

За добу на Донбасі загинув військовий, ще один - дістав поранення.

Російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі і прицільно обстрілювали позиції підрозділів Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар'їнки найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Ввечері зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь в бік Водяного, що на Приазов’ї, та двічі біля Новолуганського.

"Наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність. Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям, інший - вогнепальне осколкове поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості", - повідомили в штабі.

Протягом поточної доби, 27 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, впродовж суботи, 25 вересня окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. У п’ятницю, 24 вересня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що загроза повномасштабного вторгнення російських військ в Україну залишається, незважаючи на закінчення військових навчань "Захід-2021".