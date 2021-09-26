Сценарні програми, які були ухвалені урядом Російської Федерації спрямовані на повну інтеграцію окупованого Донбасу в російську економіку.

Росія протягом найближчих трьох років виділить на соціально-економічні потреби окупованої частини Донбасу понад 900 мільярдів рублів (близько 330 мільярдів гривень).

Як повідомляє “Радіо Свобода”, про це йдеться у затвердженій російським урядом "Програмі пришвидшеного соціально-економічного розвитку територій (у російській документації Донецьк та Луганськ називають "територія 1" і "територія 2" відповідно – ред.) на 2022–2024 роки".

Згідно з внутрішніми російськими даними, на окупованому Донбасі проживає близько 2,9 млн осіб. 38% з них – пенсіонери. Середня зарплата – 15 тисяч рублів, на 20 тисяч менше, ніж у сусідній Ростовській області. У планах Кремля через три роки, у 2024-му, вивести рівень доходів в ОРДЛО до показників тієї ж Ростовської області 2019 року. Військова складова утримання угруповань "ДНР" і "ЛНР" при цьому фінансується окремо.

"Сценарні програми, які були ухвалені урядом Російської Федерації спрямовані на повну інтеграцію окупованого Донбасу в російську економіку. Нещодавно урядом Російської Федерації було проведено окреме засідання, присвячене окупованим територіям і там було прийнято програму підтримки Т1 і Т2, як вони називають наші окуповані території. Після цього засідання уряду Назаров (Сергій Назаров – заступник міністра економічного розвитку РФ – ред.) приїхав у Ростов, провів нараду з представниками так званих "урядів" Донецька і Луганська, довів керівні вказівки і уже ми бачимо реалізацію", – розповів представник одного з розвідувальних органів України.

Згідно з даними української розвідки, управління соціально-економічним життям на окупованому Донбасі здійснюється через Міжвідомчу комісію з надання гуманітарної підтримки постраждалим територіям південно-східних районів Донецької та Луганської областей України, створену в грудні 2014 року. Фінансування відбувається через московський Благодійний фонд підтримки міжнародних гуманітарних проєктів. Керівник Міжвідомчої комісії і голова наглядової ради Благодійного фонду – заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров. Окрім того, низка співробітників цього фонду обіймають посади в керівництві угруповань "ДНР" і "ЛНР".

У Донецьку – це заступники керівника так званого "уряду" "ДНР" Володимир Пашков і Володимир Антонов, керівник апарату так званого "уряду" Володимир Йожиков і Віктор Колесник – "радник" ватажка угруповання "ДНР". У Луганську працівниками Благодійного фонду є "радники" ватажка угруповання "ЛНР" Віталій Кузнєцов і Микита Дворніков (справжні прізвища Віталій Якуш і Микита Картошкін), так званий міністр промисловості "ЛНР" Сергій Неверов (насправді Сергій Богданов) та голова спостережної ради місцевої компанії "Востокуголь" Андрій Разін (Андрій Чурін).

Журналісти звернулися до Міністерства економічного розвитку РФ з питаннями щодо роботи згаданої Міжвідомчої комісії, але відповіді на момент публікації матеріалу не отримали.

Нагадаємо, раніше Кремль наказав до 2025 року вилучити всі українські паспорти в ОРДЛО.