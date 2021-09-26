Лавров підтвердив, що влада Малі звернулася до “вагнерівців”

Країна йде на співпрацю з ПВК через скорочення Францією військової присутності в африканській країні.

Влада Малі звернулася до російської приватної військової компанії (ПВК) для сприяння в боротьбі з терористами.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, пише Радіо Свобода.

Зі свого боку тимчасовий прем’єр-міністр Малі Шогель Кокалла Майга під час виступу в ООН заявив, що країна йде на співпрацю з ПВК через порожнечу, яка виникла після рішення Франції скоротити свою військову присутність в африканській країні і завершити операцію “Бархан”.

Раніше кілька видань повідомили, що влада Малі готується підписати угоду з ПВК. Уряд у Бамако заявив, що вів перемовини з російською стороною, але ніяких домовленостей досягнуто не було. Москва повідомила, що не має стосунку до звернення влади Малі до ПВК.

Після цього Франція та Німеччина стали погрожувати вивести своїх військових із країни. Таку позицію підтримали і керівники міністерств оборони 13 європейських країн. У ЄС говорять і про розірвання відносин із Малі в разі укладення контракту з ПВК.

Нагадаємо, лондонська газета Times повідомила, що контингент чисельністю в 1 тис. російських найманців вирушить в Малі в межах договору між "ПВК Вагнера" і військовими, які захопили владу в африканській республіці.

Місія російського контингенту полягатиме у підготовці військ і захисті високопосадовців режиму в країні, яка пережила два перевороти за останній рік.

Колишня французька колонія Малі – одна з найбільших за розмірами і найбідніших держав Африки. Країна не має виходу до моря, значну частину її території займає пустеля Сахара. Населення сповідує іслам.

У травні цього року малійські військові заарештували тимчасового президента країни Ба Ндао, прем'єра Моктар Уана і міністра оборони генерала Сулеймана Дукуре. Причиною стала відмова президента і прем'єра включити до складу перехідного уряду полковників Модібо Коне і Садіо Камару, активних учасників торішнього військового перевороту.

У липні на перехідного президента Малі полковника Ассімі Гойту, який прийшов до влади після травневого військового перевороту, здійснили замах.