Вибори у Німеччині: з’явилися перші результати екзитполів

За попередніми даними, згідно опитування телеканалу ZDF на парламентських виборах у Німеччині перемагає Соціал-демократична партія на чолі з кандидатом у канцлери Олафом Щольцем. Вона набирає 26% голосів виборців.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Зазначається, що Соціал-демократи змогли втримати невеликий відрив від найближчих конкурентів, консерваторів, які набирають 24%. Порівняно з попередніми виборами в 2017 році, есдеки додали 5,5%, тоді як консерватори втратили 8,9%.

Партія "Союз90/Зелені" прийшла третьою з 14,5%, отримавши на 5,6% більше, ніж на минулих виборах.

За Вільну демократичну партію проголосували 12% виборців, це на 1,3% краще, ніж минулого разі.

Ліві з 5% ледве потрапили в Бундестаг, вони погіршили свій результат на 4,2%.

Правопопулістську "Альтернативу для Німеччини" підтримали 10% - на 2% менше, ніж чотири роки тому.

Нагадаємо, сьогодні, 26 вересня Німеччина обирає новий Бундестаг. Новообрані депутати оберуть канцлера ФРН, який сформує наступний уряд країни.