Ліво-зелена коаліція може зберегти більшість у новому парламенті Ісландї

Правляча коаліція ліво-зелених в Ісландії може зберегти більшість в Альтингу – парламенті країни та збільшити кількість місць, попри падіння рейтингу прем’єр-міністра Катрін Якобсдоттір.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на RÚV.

Підрахунок голосів зараз триває. Вони показують, що правлячі партії, які у попередньому складі мали 35 і менше місць, зможуть отримати 39 з 63 голосів.

Партія незалежності ймовірно залишиться найбільшою політсилою, отримавши 17 мандатів – на один більше, ніж раніше. Прогресивна партія може отримати 13 місць – на 5 більше, ніж у попередньому складі.

Лише "Зелені" з правлячих політсил ймовірно втратять два мандати та будуть мати 9 замість 11 місць.

Їхні лідери перед виборами оголосили, що якщо політсили збережуть більшість, то обговорять продовження співпраці.

Загалом у парламент можуть пройти вісім політичних сил.

Також перші цифри дозволяють припустити, що у новому складі Альтингу буде рекордно багато жінок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до законодавчого органу Ісландії можуть увійти рекордні дев'ять партій, що відповідно ускладнить досягнення спільних позицій з таких ключових тем, як зміна клімату і охорона здоров'я.