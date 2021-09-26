Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Росія направила свої літаки в зону, в якій ЗСУ відпрацьовували зенітні стрільби
Росія направила свої літаки в зону, в якій ЗСУ відпрацьовували зенітні стрільби
Під час пошуку доказів у справі замаху на Шефіра поліція знайшла в лісі труп (оновлено)
Під час пошуку доказів у справі замаху на Шефіра поліція знайшла в лісі труп (оновлено)
Російські літаки вкотре порушили межі зони навчань українських військових
Російські літаки вкотре порушили межі зони навчань українських військових
План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський
План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський
Замах на Шефіра вчинив професіонал, при цьому він був не один, - заступник голови МВС
Замах на Шефіра вчинив професіонал, при цьому він був не один, - заступник голови МВС
"Мотор Січ" та турецький виробник Bayraktar підписали угоду про співпрацю
"Мотор Січ" та турецький виробник Bayraktar підписали угоду про співпрацю
У Казахстані бойовик "ЛНР", який заборгував велику суму, розстріляв з рушниці п'ять людей
У Казахстані бойовик "ЛНР", який заборгував велику суму, розстріляв з рушниці п'ять людей
Зеленський посилив свою охорону, а поліція перейшла на посилений режим роботи, – ЗМІ
Зеленський посилив свою охорону, а поліція перейшла на посилений режим роботи, – ЗМІ
ГоловнаСвіт

Ліво-зелена коаліція може зберегти більшість у новому парламенті Ісландї

Партія незалежності ймовірно залишиться найбільшою політсилою.

Ліво-зелена коаліція може зберегти більшість у новому парламенті Ісландї
Альтинг – парламент Ісландії
Фото: educalingo.com

Правляча коаліція ліво-зелених в Ісландії може зберегти більшість в Альтингу – парламенті країни та збільшити кількість місць, попри падіння рейтингу прем’єр-міністра Катрін Якобсдоттір.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на RÚV.

Підрахунок голосів зараз триває. Вони показують, що правлячі партії, які у попередньому складі мали 35 і менше місць, зможуть отримати 39 з 63 голосів.

Партія незалежності ймовірно залишиться найбільшою політсилою, отримавши 17 мандатів – на один більше, ніж раніше. Прогресивна партія може отримати 13 місць – на 5 більше, ніж у попередньому складі.

Лише "Зелені" з правлячих політсил ймовірно втратять два мандати та будуть мати 9 замість 11 місць.

Їхні лідери перед виборами оголосили, що якщо політсили збережуть більшість, то обговорять продовження співпраці.

Загалом у парламент можуть пройти вісім політичних сил.

Також перші цифри дозволяють припустити, що у новому складі Альтингу буде рекордно багато жінок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до законодавчого органу Ісландії можуть увійти рекордні дев'ять партій, що відповідно ускладнить досягнення спільних позицій з таких ключових тем, як зміна клімату і охорона здоров'я.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також