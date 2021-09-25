У Харкові зареєстрували шість кандидатів на посаду мера, “Блок Кернеса” пропонує Терехова

З шести зареєстрованих кандидатів тільки один балотується від партії.

“Блок Кернеса – успішний Харків” на конференції в суботу, 25 вересня висунув кандидатом на посаду міського голови секретаря міськради, виконувача обов'язків мера Ігоря Терехова.

Про це пише Interfax.com.ua.

“Ігоре Олександровичу, думаю, що Геннадій Адольфович (Кернес – ред.) хотів цього. Час вже позбутися приставки в.о., рухайтеся вперед. Ми вас підтримаємо”, – сказав на конференції син покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Кирило.

Учасники конференції підтримали кандидатуру Терехова одностайно.

Окрім того, стало відомо, що Харківська міська територіальна виборча комісія на своєму засіданні ухвалила рішення про реєстрацію шести кандидатів на посаду міського голови.

З шести кандидатів тільки один балотується від партії. Це колишній суддя Апеляційного суду, голова фракції Партії Шарія в Харківській міськраді Володимир Плетньов.

Решта п'ять кандидатів – самовисуванці. Це народний депутат кількох скликань, екс-глава Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, який був міським головою з 2006 до 2010 року, голова обласної організації Нацкорпусу Костянтин Немічев, що позиціонує себе як єдиний кандидат від проукраїнських сил, депутат Харківської облради від ОПЗЖ, заступник міського голови Валерій Говорів, екс-депутат Харківської міськради від Партії регіонів Дмитро Маринін, в останні роки позиціонував себе як непримиренний опонент міського голови Геннадія Кернеса, і член партії "Наш край" Олександр Кондрусик, який веде в Facebook блог під ім'ям “Саша Псих”.

Нагадаємо, Терехова 9 грудня 2020 року обрали секретарем Харківської міськради.

16 грудня Кернес помер у німецькій клініці "Шаріте".

Згідно з законодавством, секретар міської ради здійснює повноваження міського голови у разі дострокового припинення або неможливості виконання міським головою своїх повноважень.

30 березня 2021 року Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року.