Прослуховування в кабінеті Гончарука могли організувати наближені до одного з олігархів, – Рябошапка

Прослуховування в кабінеті колишнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука у січні 2020 року могли організувати особи, близькі до одного з олігархів.

Про це в ефірі “Свободи слова Савіка Шустера” заявив ексгенеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

“Ми всі забули про справу щодо прослуховування прем'єр-міністра в воюючій країні. Ще тоді, коли я був генеральним прокурором, ми вже встановили коло осіб, які були причетні або могли бути причетні. Зокрема ці люди були близькі до одного з олігархів. Минуло майже два роки з того часу, і суспільство досі не почуло прізвища тих людей і того олігарха”, – сказав Рябошапка.

Рябошапка висловив сподівання, що ця справа завершиться обвинувальним вироком.

Він водночас не назвав вище згаданого олігарха. “Я знаю прізвище, але я не хотів би відкривати або порушувати таємницю досудового розслідування”, – заявив колишній генпрокурор.

Нагадаємо, ввечері 15 січня на анонімному YouTube-каналі з'явився запис розмови з голосами, схожими на голоси прем'єра, міністра економічного розвитку Тимофія Милованова, голови Мінфіну Оксани Маркарової і першої заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової.

Під час бесіди прем'єр називає себе профаном в економіці і заявляє про некомпетентність в економічних питаннях президента Зеленського ("у нього туман у голові"). Наближені до олігарха Ігоря Коломойського "слуги" Максим Бужанський і Олександр Дубінський відразу ж активно почали розганяти це в соцмережах.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через прослуховування Гончарука під час наради з представниками НБУ.