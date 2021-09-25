Підліток на маминому автомобілі влаштував масштабну аварію у Чорноморську
Підліток на маминому автомобілі влаштував масштабну аварію у Чорноморську
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
Росія направила свої літаки в зону, в якій ЗСУ відпрацьовували зенітні стрільби
Росія направила свої літаки в зону, в якій ЗСУ відпрацьовували зенітні стрільби
План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський
План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський
Народного депутата судитимуть за несплату понад 118 млн грн податків
Народного депутата судитимуть за несплату понад 118 млн грн податків
Закон «про олігархів». Все тільки починається
Закон «про олігархів». Все тільки починається
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
Під час пошуку доказів у справі замаху на Шефіра поліція знайшла в лісі труп (оновлено)
Під час пошуку доказів у справі замаху на Шефіра поліція знайшла в лісі труп (оновлено)
Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
ГоловнаПолітика

Прослуховування в кабінеті Гончарука могли організувати наближені до одного з олігархів, – Рябошапка

Прізвища олігарха ексгенпрокурор не назвав.

Прослуховування в кабінеті Гончарука могли організувати наближені до одного з олігархів, – Рябошапка
Фото: Макс Левин

Прослуховування в кабінеті колишнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука у січні 2020 року могли організувати особи, близькі до одного з олігархів.

Про це в ефірі “Свободи слова Савіка Шустера” заявив ексгенеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

“Ми всі забули про справу щодо прослуховування прем'єр-міністра в воюючій країні. Ще тоді, коли я був генеральним прокурором, ми вже встановили коло осіб, які були причетні або могли бути причетні. Зокрема ці люди були близькі до одного з олігархів. Минуло майже два роки з того часу, і суспільство досі не почуло прізвища тих людей і того олігарха”, – сказав Рябошапка.

Рябошапка висловив сподівання, що ця справа завершиться обвинувальним вироком.

Він водночас не назвав вище згаданого олігарха. “Я знаю прізвище, але я не хотів би відкривати або порушувати таємницю досудового розслідування”, – заявив колишній генпрокурор.

Нагадаємо, ввечері 15 січня на анонімному YouTube-каналі з'явився запис розмови з голосами, схожими на голоси прем'єра, міністра економічного розвитку Тимофія Милованова, голови Мінфіну Оксани Маркарової і першої заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової

Під час бесіди прем'єр називає себе профаном в економіці і заявляє про некомпетентність в економічних питаннях президента Зеленського ("у нього туман у голові"). Наближені до олігарха Ігоря Коломойського "слуги" Максим Бужанський і Олександр Дубінський відразу ж активно почали розганяти це в соцмережах.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через прослуховування Гончарука під час наради з представниками НБУ

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також