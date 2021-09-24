Крищенко заявив про непричетність до захоплення причалів в Києві

Ексочільник київської поліції, заступник мера Києва Андрій Крищенко заявив, що не причетний до оформлення гідротехнічних споруд в столиці, про що раніше повідомлялось у програмі "Схеми", і звернувся з цього приводу в НАБУ. Про це він написав у фейсбуці.

"Я звернуся в Національне антикорупційне бюро України в максимально стислі терміни провести повну і неупереджену перевірку інформації, викладеної журналістами, з подальшим оприлюдненням її результатів громадськості", - повідомив Крищенко.

Він зазначив, що зацікавлений у неупередженому розслідуванні.

"Законів України я не порушував. І до припущень, що прозвучали на мою адресу, не причетний. Тому, як людина публічна, я, як ніхто, зацікавлений в оперативному і неупередженому розслідуванні", - резюмував заступник мера Києва.

Раніше програма "Схеми" оприлюднила розслідування, де сказано, що бізнесмен з орбіти Андрія Крищенка безкоштовно привласнив причали та дамби на Дніпрі, зокрема, причал вздовж всієї Оболонської набережної та майнові права на цілий Оболонський острів. Це сталося нібито завдяки участі столичної поліції за часів керівництва Крищенка та приватних і державних реєстраторів.