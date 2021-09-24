Закон «про олігархів». Все тільки починається
Закон «про олігархів». Все тільки починається
Роман Шпек: «У комуністів все зводилось до того, що держава має робити емісію і роздати гроші"
Роман Шпек: «У комуністів все зводилось до того, що держава має робити емісію і роздати гроші"
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
Рада ухвалила закон про олігархів
Рада ухвалила закон про олігархів
Рубікон імені Сергія Шефіра
Рубікон імені Сергія Шефіра
Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус
На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус
ГоловнаПолітика

Крищенко заявив про непричетність до захоплення причалів в Києві

Заступник Кличка звернувся до НАБУ.

Крищенко заявив про непричетність до захоплення причалів в Києві
Фото: kyiv.depo.ua

Ексочільник київської поліції, заступник мера Києва Андрій Крищенко заявив, що не причетний до оформлення гідротехнічних споруд в столиці, про що раніше повідомлялось у програмі "Схеми", і звернувся з цього приводу в НАБУ. Про це він написав у фейсбуці.

"Я звернуся в Національне антикорупційне бюро України в максимально стислі терміни провести повну і неупереджену перевірку інформації, викладеної журналістами, з подальшим оприлюдненням її результатів громадськості", - повідомив Крищенко.

Він зазначив, що зацікавлений у неупередженому розслідуванні.

"Законів України я не порушував. І до припущень, що прозвучали на мою адресу, не причетний. Тому, як людина публічна, я, як ніхто, зацікавлений в оперативному і неупередженому розслідуванні", - резюмував заступник мера Києва.

Раніше програма "Схеми" оприлюднила розслідування, де сказано, що бізнесмен з орбіти Андрія Крищенка безкоштовно привласнив причали та дамби на Дніпрі, зокрема, причал вздовж всієї Оболонської набережної та майнові права на цілий Оболонський острів. Це сталося нібито завдяки участі столичної поліції за часів керівництва Крищенка та приватних і державних реєстраторів.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також