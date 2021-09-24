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Зеленський: Україна має потенціал для збільшення своєї ролі в постачанні харчової продукції

Президент виступив на Саміті ООН з продовольства.

Зеленський: Україна має потенціал для збільшення своєї ролі в постачанні харчової продукції
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський виступив на Саміті ООН з продовольчих систем у Нью-Йорку (США).

Про це повідомив Офіс президента.

Зеленський наголосив, що одним з пріоритетів України є розвиток системи ефективного сільського господарства та формування глобальної довіри до стандартів безпеки продовольчих продуктів. 

"Україна є одним із глобальних лідерів на ринку продовольства. Тому тема Саміту є важливою для нас. Ми усвідомлюємо свою відповідальність у гарантуванні продовольчої безпеки. Україна – надійний партнер і навіть у найбільш панічні періоди поширення COVID-19 не створювала жодних обмежень для постачання продуктів харчування", – зазначив президент.

За його словами, наша країна усвідомлює, який внесок може зробити в забезпечення більш сталого та справедливого споживання, і активно над цим працює.

Серед інших важливих завдань Зеленський назвав рух у бік кліматичної нейтральності виробництва. На його думку, цієї мети реально досягти у горизонті 2050 року. 

Президент переконаний у необхідності  зміцнювати внутрішній ринок і стимулювати експорт.

Нагадаємо, у квітні минулого року Кабмін заявив намір встановити цінове регулювання для 10 видів продуктів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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