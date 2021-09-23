"Пряма, щира чесність": постпред Канади привітав промову Зеленського в ООН

Постійний представник Канади при ООН Боб Рей прокоментував промову президента України Володимира Зеленського, виголошену ним на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це він написав у Twitter.

"Серед потоку слів в Генеральній Асамблеї ООН ця промова виділяється. Я вітаю президента Зеленського за його пряму, щиру чесність", - написав дипломат.

Amidst a torrent of words at UNGA this speech stands out. I salute President Zelensky for his blunt, heartfelt honesty. https://t.co/hBqawuNTz4 — Bob Rae (@BobRae48) September 23, 2021

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський виступив на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Голова держави розпочав виступ зі слів "Пора прокинутись", процитувавши заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Він наголосив, що зараз перед світом стоїть низка викликів, включно із пандемією COVID-19.

"Слід визнати: світ не встигає розібрати все, що на нього звалилося. ООН підіймає дуже важливі теми й не встигає їх вирішити, бо з’являються нові. Разом ми ніби обираємо собі "глобальне лихо року", про яке через рік мало хто вже згадує, бо буде нове. Кожну Асамблею світ складає їх у великий рюкзак загрози, який тягне роками, який вже максимально заповнений. Якщо зазирнемо ще глибше – у ньому голод, бідність, неграмотність, питна вода, чисте повітря, окупація", - зазначив Зеленський.

У вівторок, 14-го вересня, о 15:00 за Нью-Йорком та о 22:00 за Києвом стартувала 76-та сесія Генасамблеї. Перший тиждень був організаційним, високий тиждень дебатів стартував 21 вересня і триватиме до понеділка 27-го вересня. Цьогорічні дебати називають "гібридними", оскільки виступи очільників держав відбуватимуться, як особисто, так і у форматі відеозаписів.

Загалом підтвердили свою особисту присутність на високому тижні представники 83-х країн.

23 лютого відбулося засідання Генасамблеї ООН щодо ситуації на окупованих Росією територіях, скликане за ініціативою України. Українська сторона порушувала питання щодо організованого незаконно РФ форуму "Русский Донбасс".