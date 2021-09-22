Зеленський зустрівся з главою Microsoft: обговорили реалізацію спільних проектів

Сторони обговорили шляхи поглиблення співпраці з корпорацією Microsoft та реалізації спільних проектів.

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з головою корпорації Microsoft Бредом Смітом. Співрозмовники обговорили шляхи поглиблення співпраці з корпорацією Microsoft та реалізації спільних проектів.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Ми зацікавлені в подальшому розширенні присутності корпорації Microsoft в Україні та поглибленні співпраці в контексті цифрової трансформації нашої країни”, - сказав Зеленський.

Глава держави запросив Microsoft розглянути можливості для створення інфраструктури дата-центру Azure в нашій країні.

Сторони також обговорили залучення компанії Microsoft до розробки системи електронного голосування на виборах та продуктів з використанням технологій штучного інтелекту.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено побудові інфраструктури для хмарних сервісів в Україні.

Крім того, сторони торкнулися питань налагодження взаємодії у сфері розробки антикорупційних програм для органів державної влади в Україні, протидії дезінформації та кібербезпеки.

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в рамках робочого візиту до США на початку вересня зустрівся з генеральним директором американської компанії Apple Тимом Куком. Очільник держави заявив, що Україна зацікавлена у розширенні присутності Apple на своїй території та у реалізації нових амбітних спільних проєктів.