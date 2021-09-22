Франція поверне свого посла до США

За підсумками телефонних переговорів президенти двох країн погодилися розпочати поглиблені консультації з метою відновлення довіри.

Президент Франції Еммануель Макрон поверне посла до Сполучених Штатів наступного тижня. Про це йдеться у спільній заяві офісу Макрона та Білого дому за підсумками телефонних переговорів лідерів двох країн.

Як повідомляє Reuters, під час розмови в середу Макрон і президент США Джо Байден погодилися розпочати поглиблені консультації з метою відновлення довіри.

"Обидва лідери погодилися, що ситуація виграє від відкритих консультацій між союзниками з питань, що мають стратегічний інтерес для Франції та наших європейських партнерів. Президент Байден передав свою постійну прихильність у цьому плані", - йдеться у повідомленні.

Вашингтон також взяв на себе зобов'язання посилити підтримку антитерористичних місій, які очолюють європейські країни в африканському регіоні Сахель, повідомляє офіс Макрона.

Минулого тижня Франція відкликала своїх послів із США та Австралії після того, як Австралія відмовилася від оборонного контракту з Парижем на закупівлю підводних човнів і замість цього обрала підводні човни США.

Ще в квітні 2016 року Париж отримав контракт на $50 млрд. Пізніше терміни реалізації контракту відкладали, але в червні 2021 року прем’єр Австралії Моррісон заявив, що проєкт знову став актуальним. Сума контракту до того часу зросла до $90 млрд.

Після повідомлення про нові плани Австралії МЗС і Міноборони Франції випустили спільну заяву, в якій сказано, що рішення припинити австралійсько-французьку програму будівництва підводного флоту і початок реалізації проєкту із США та Британією "суперечить букві і духу співробітництва, яке переважало між Францією і Австралією".

Міністри звинуватили США у відстороненні Франції від "конструктивного партнерства" з Австралією на тлі "безпрецедентних проблем в Індо-Тихоокеанському регіоні".

16 вересня США, Британія і Австралія уклали угоду про оборонне партнерство. Альянс отримав назву AUKUS (Австралія, Велика Британія, США). Сторони домовилися про тісну співпрацю у сфері оборони й безпеки, в рамках якої Австралія вперше в історії побудує підводні човни з ядерними силовими установками – через занепокоєння зростанням військової присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Атомні підводні човни будуватимуть в Аделаїді – місті на півдні Австралії. Моррісон запевнив, що Австралія, як і раніше, не матиме ядерної зброї.