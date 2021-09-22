У Кремлі заявили, що не причетні до замаху на Шефіра

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не причетна до замаху на першого помічника президента України.

Про це Пєсков заявив у коментарі росЗМІ.

"На жаль, в наш час на Україні, що б не сталося, ніхто з діючих політиків не в змозі виключити "російського сліду". Це, звичайно, не має нічого спільного з реальним станом справ, це - скоріше ознаки такого надміру екзальтованого емоційного стану", - сказав він.

Нагадаємо, сьгодні під Києвом на Сергія Шефіра, першого помічника президента України, було скоєно замах. Постраждав його водій, він у лікарні.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Шефір після замаху "цілий, але в шоковому стані". Він також припустив, що замах на Шефіра міг бути "привітом" Зеленському.

Президент Володимир Зеленський назвав замах на свого помічника "проявом слабкості" і пообіцяв "сильну відповідь". Водночас він визнав, що не знає замовників цього замаху.

Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського, а у травні 2019 року став першим помічником президента. Перед політичною кар'єрою Шефір разом з Зеленським працював у "Студії Квартал-95".