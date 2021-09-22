Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
Байден: Америка відвернулась
Байден: Америка відвернулась
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
Став відомий гонорар Джошуа за бій з Усиком
Став відомий гонорар Джошуа за бій з Усиком
Справа MH17. Суддя Кнейфф: «Суд не відповідає за виконання покарання»
Справа MH17. Суддя Кнейфф: «Суд не відповідає за виконання покарання»
ГоловнаСвіт

У Кремлі заявили, що не причетні до замаху на Шефіра

Пєсков заявив, що "російський слід" - це "скоріше ознаки такого надміру екзальтованого емоційного стану".

У Кремлі заявили, що не причетні до замаху на Шефіра
Дмитрий Песков
Фото: inforesist.org

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не причетна до замаху на першого помічника президента України.

Про це Пєсков заявив у коментарі росЗМІ.

"На жаль, в наш час на Україні, що б не сталося, ніхто з діючих політиків не в змозі виключити "російського сліду". Це, звичайно, не має нічого спільного з реальним станом справ, це - скоріше ознаки такого надміру екзальтованого емоційного стану", - сказав він.

Нагадаємо, сьгодні під Києвом на Сергія Шефіра, першого помічника президента України, було скоєно замах. Постраждав його водій, він у лікарні.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Шефір після замаху "цілий, але в шоковому стані". Він також припустив, що замах на Шефіра міг бути "привітом" Зеленському.

Президент Володимир Зеленський назвав замах на свого помічника "проявом слабкості" і пообіцяв "сильну відповідь". Водночас він визнав, що не знає замовників цього замаху.

Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського, а у травні 2019 року став першим помічником президента. Перед політичною кар'єрою Шефір разом з Зеленським працював у "Студії Квартал-95".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також