Стрілянина в російському університеті: батько нападника воював проти України на Донбасі

Чоловік працював найманцем ще з чеченської війни і потім воював майже по всіх гарячих точках, зокрема на сході України.

Батько 18-річного студента Тимура Бекмансурова, який 20 вересня відкрив стрілянину на території Пермського державного національного дослідницького університету в Росії, воював у складі російських збройних формувань на сході України.

Як повідомляє російське видання "Znak", про це журналістам розповів сусід родини.

"Батько Тимура не живе з ними. Начебто десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з чеченської найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, включно з Донбасом", - сказав чоловік.

За його словами, гроші на рушницю, з якою Бекмансуров прийшов в університет, дали йому "власні батьки". Влітку він зі своїм однокласником відправився на полігон, щоб пристрелять зброю.

Чоловік вважає, що мати Бекмансурова "напевно знала" про плани сина, але вважала за краще не загострювати на цьому увагу.

"Вона якийсь великий керівний працівник", - заявив сусід Бекмансурових.

Нагадаємо, вранці 20 вересня на території Пермського державного національного дослідницького університету в Росії була відкрита стрілянина. Нападником виявився 18-річний студент Тимур Бекмансуров. Внаслідок нападу були вбиті 8 людей, ще 19 осіб отримали поранення.