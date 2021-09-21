​Трюдо і його партія виграли дострокові вибори в Канаді

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та його Ліберальна партія виграли дострокові федеральні вибори.
Про це свідчать результати голосування, яке відбулося у понеділок, 20 вересня.
Ліберали виграли 158 мандатів у новому складі Палати громад проти 119 у їх основних суперників - Консервативної партії. Ще 34 депутатів матиме Квебецький блок, 25 - Нова демократична партія Канади, 2 - Партія зелених.
Для формування більшості в парламенті Канади необхідно 170 мандатів, але Ліберальна партія отримала достатньо голосів, щоб сформувати уряд меншості.
В попередньому складі парламенту у партії Трюдо також не було більшості, і вона була змушена опиратись на підтримку інших партій.
У своїй переможній промові в Монреалі Трюдо заявив, що канадці "повертають нас назад до роботи з чітким мандатом: провести Канаду через пандемію до світліших днів попереду".
Нагадаємо, що Джастін Трюдо очолює уряд Канади з листопада 2015 року, коли він змінив консерватора Стівена Гарпера.