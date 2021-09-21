​Трюдо і його партія виграли дострокові вибори в Канаді

Ліберали отримують на два мандата більше, ніж два роки тому.

Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та його Ліберальна партія виграли дострокові федеральні вибори.

Про це свідчать результати голосування, яке відбулося у понеділок, 20 вересня.

Ліберали виграли 158 мандатів у новому складі Палати громад проти 119 у їх основних суперників - Консервативної партії. Ще 34 депутатів матиме Квебецький блок, 25 - Нова демократична партія Канади, 2 - Партія зелених.

Для формування більшості в парламенті Канади необхідно 170 мандатів, але Ліберальна партія отримала достатньо голосів, щоб сформувати уряд меншості.

В попередньому складі парламенту у партії Трюдо також не було більшості, і вона була змушена опиратись на підтримку інших партій.

У своїй переможній промові в Монреалі Трюдо заявив, що канадці "повертають нас назад до роботи з чітким мандатом: провести Канаду через пандемію до світліших днів попереду".

Нагадаємо, що Джастін Трюдо очолює уряд Канади з листопада 2015 року, коли він змінив консерватора Стівена Гарпера.