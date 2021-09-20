ЄС не визнає російські "вибори" в окупованому Криму та на Донбасі

"ЄС не визнає і не визнає незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, а тому не визнає так звані вибори, що відбулися на окупованому Кримському півострові".

Євросоюз не визнає проведення незаконних виборів до російської Держдуми в окупованому Криму та в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у офіційній заяві на сайті Європейської Ради.

ЄС звернув увагу на незалежні та надійні джерела, які повідомляють про серйозні порушення.

“Напередодні виборів почалося посилення репресій проти опозиційних політиків, організацій громадянського суспільства та незалежних ЗМІ, а також журналістів. Це призвело до обмеження вибору для російських виборців та їх можливості отримати повну та точну інформацію про кандидатів”, - йдеться у заяві.

“ЄС ще раз висловлює глибоку стурбованість з приводу постійного зменшення простору опозиції, громадянського суспільства та незалежних голосів у всій Росії. ЄС закликає керівництво Росії скасувати ці негативні події”, - наголошується у документі.

У заяві також говориться, що РФ повинна виконувати взяті на себе зобов'язання в рамках ООН, ОБСЄ та Ради Європи щодо захисту прав людини та демократичних цінностей.

"ЄС не визнає і не визнає незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією, а тому не визнає так звані вибори, що відбулися на окупованому Кримському півострові", - мовиться у документі.

“Рішення Російської Федерації залучити жителів непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей України до Державної Думи, регіональних та місцевих виборів суперечить духу та цілям Мінських угод. ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України”, - підкреслили у Європейській Раді.

Вибори до Держдуми РФ тривали з 17 по 19 вересня. Голосування проходило, серед іншого, на території Криму, який є окупованою українською територією. Росія також долучила до голосування мешканців окупованих районів Донбасу. В ході голосування були зафіксовані масові порушення.

Російські ЗМІ повідомили, що у Ростовській області Росії деяким виборцям, які приїхали голосувати окупованих територій Донбасу, видавали російські паспорти прямо перед дільницею. У цій області від "Єдиної Росії" балотувався колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай.

Міністерство закордонних справ України попередило, що ці вибори мають сумнівну легітимність, Україна запровадить санкції через проведення виборів у Державну думу на цих територіях.

Нагадаємо, Європейський парламент 16 вересня схвалив жорстку резолюцію про стан відносин з Росією.

Члени парламенту закликали Євросоюз бути готовим до невизнання результатів виборів у Державну думу, якщо вони відбудуться з порушенням демократичних принципів та міжнародного права. Це мало б тягнути за собою відсторонення країни від участі у міжнародних парламентських асамблеях, включаючи Парламентську асамблею Ради Європи.