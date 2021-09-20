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Росіянин відкрив стрілянину на Єлисейських полях у Парижі

Постраждали четверо перехожих.

Росіянин відкрив стрілянину на Єлисейських полях у Парижі
Фото: paris-life.info

Французька поліція затримала росіянина за стрілянину з пневматичної рушниці на Єлисейських полях у Парижі.

Інцидент стався в неділю, 19 вересня, передає місцевий телеканал BFM TV.

Зазначається, що чоловік 1988 року народження відкрив вогонь по чоловікові, який їхав на скутері, однак вцілив у кількох перехожих. Від дій росіянина, за попередніми даними, постраждали чотири людини.

Зловмисника заарештували в його будинку в Парижі. Його затримали завдяки свідкові.

Раніше внаслідок стрілянини в турецькому Ізмірі було поранено 12 людей, серед них - 6 дітей.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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