Росіянин відкрив стрілянину на Єлисейських полях у Парижі

Французька поліція затримала росіянина за стрілянину з пневматичної рушниці на Єлисейських полях у Парижі.

Інцидент стався в неділю, 19 вересня, передає місцевий телеканал BFM TV.

Зазначається, що чоловік 1988 року народження відкрив вогонь по чоловікові, який їхав на скутері, однак вцілив у кількох перехожих. Від дій росіянина, за попередніми даними, постраждали чотири людини.

Зловмисника заарештували в його будинку в Парижі. Його затримали завдяки свідкові.

Раніше внаслідок стрілянини в турецькому Ізмірі було поранено 12 людей, серед них - 6 дітей.