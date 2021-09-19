Байден і Макрон проведуть перемовини через скандал із підводними човнами для Австралії

Президент США Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон проведуть телефонні перемовини після зриву Австралією угоди щодо підводних човнів.

Розмова відбудеться на прохання американського президента найближчими днями, повідомив речник французького уряду Габріель Атталь, якого цитує Reuters.

За словами Атталя, президент Франції вимагатиме роз'яснень з приводу скасування замовлення на підводні човни.

Раніше очільник Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив, що країна відкличе послів із США та Австралії після розриву Канберрою контракту з французькою компанією Naval Group на 12 підводних човнів.

Ще в квітні 2016 року Париж отримав контракт на $50 млрд. Пізніше терміни реалізації контракту відкладали, але в червні 2021 року прем’єр Австралії Моррісон заявив, що проєкт знову став актуальним. Сума контракту до того часу зросла до $90 млрд.

Після повідомлення про нові плани Австралії МЗС і Міноборони Франції випустили спільну заяву, в якій сказано, що рішення припинити австралійсько-французьку програму будівництва підводного флоту і початок реалізації проєкту із США та Британією "суперечить букві і духу співробітництва, яке переважало між Францією і Австралією".

Міністри звинуватили США у відстороненні Франції від "конструктивного партнерства" з Австралією на тлі "безпрецедентних проблем в Індо-Тихоокеанському регіоні".

16 вересня США, Британія і Австралія уклали угоду про оборонне партнерство. Альянс отримав назву AUKUS (Австралія, Велика Британія, США). Сторони домовилися про тісну співпрацю у сфері оборони й безпеки, в рамках якої Австралія вперше в історії побудує підводні човни з ядерними силовими установками – через занепокоєння зростанням військової присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Атомні підводні човни будуватимуть в Аделаїді – місті на півдні Австралії. Моррісон запевнив, що Австралія, як і раніше, не матиме ядерної зброї.