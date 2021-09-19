Кількість правоохоронців та журналістів переважила кількість учасників мітингу "Справедливість для J6" (Justice for J6) на підтримку людей, заарештованих після захоплення Капітолію в січні 2021 року.

Мітинг відбувся у суботу, 18 вересня біля Капітолію у Вашингтоні, пише reuters.com.

В акції взяли участь від 100 до 200 протестувальників з символікою воєнізованого угруповання ультраправих “Три відсотки”. Журналісти зі свого боку кажуть, що учасників було лише півсотні.

Девізом демонстрантів було гасло "Справедливість для J6", тобто для ув'язнених учасників штурму Капітолію 6 січня.

Організатори прогнозували, що на мітинг прийде 700 осіб, тому сотні офіцерів патрулювали територію Капітолію і паркан навколо будівлі, а війська Національної гвардії перебували в резерві.

Police vastly outnumbered protesters around the U.S. Capitol during a sparsely attended rally by supporters of the people who breached the building on Jan. 6, trying to overturn former President Donald Trump's election defeat. More photos: https://t.co/t8I4JYPjpv pic.twitter.com/VCKjqzmqUd — Reuters Pictures (@reuterspictures) September 18, 2021

Попри те, що учасників зібралося небагато між ними та їхніми опонентами спалахували суперечки. Поліція Капітолію повідомила про чотири арешти, зокрема у натовпі затримали активіста з пістолетом та чоловіка з великим ножем.

Нагадаємо, 6 січня біля Конгресу США відбулись масові акції протесту, які вилились у штурм будівли Капітоію. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.

Палата представників США звинуватила Дональда Трампа у підбурюванні натовпу, згодом нижня палата оголосила йому імпічмент. Втім Сенат США виправдав експрезидента.

У серпні через атаку на Капітолій на Трампа подали до суду семеро поліцейських.