Станом на 20:00 18 вересня явка на виборах становила лише 31,5%

Фото: ЕРА/UPG Голосування 18 вересня

У Росії у неділю, 19 вересня триває останній день триденного голосування на виборах у Держдуму.

Про це пише Радіо Свобода.

Голосування проводиться одночасно з виборами регіональних губернаторів і місцевих законодавчих органів.

Громадяни Росії в Україні зможуть проголосувати на чотирьох дільницях − у Києві, Львові, Одесі й Харкові. Станом на 11:30 у Львові жодна людина не прийшла на дільницю.

Росіяни голосують на тлі надходження повідомлень про масові порушення на виборах і переслідування руху опозиційного політика Олексія Навального.

Фото: ЕРА/UPG Голосування 18 вересня

Очікується, що підтримувана Кремлем партія “Єдина Росія” виграє парламентські вибори. Водночас партія, яка підтримує президента Володимира Путіна, може втратити кваліфіковану більшість у парламенті. Опитування перед виборами показали, що її популярність скоротиться приблизно до 30%.

Більшість “Єдиної Росії” в Державній думі, що складає три чверті місць, надає партії широкі повноваження, включаючи можливість змінити конституцію, як це було минулого року, коли Путіну дозволили балотуватися ще на два терміни на посаду президента після 2024 року.

Фото: ЕРА/UPG У Донецьку місцеві жителі чекають на спеціальні автобуси, щоб їхати на виборчі дільниці в Ростовській області.

Фото: ЕРА/UPG

Комуністи, друга за силою партія, мають змогу отримати найбільше місць за рахунок “Єдиної Росії”. Комуністи зберігають сильну прихильність серед літніх росіян, але цього разу можуть отримати і нові голоси від прихильників Навального.

Прихильники Навального називають свою стратегію “Розумним голосуванням”: вони пропонують голосувати за кандидатів, які, на їхню думку, мають найбільші шанси виграти у представників владної “Єдиної Росії”. Партійна приналежність при цьому не має значення.

“Більшість кандидатів, визначених ініціативою, представляють Комуністичну партію, хоча комуністи і ще дві партії в Думі рідко голосують проти ініціатив більшості чи Кремля”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ЕРА/UPG Путін проголосував через Інтернет

У перший день виборів на виборчих дільницях стояли надзвичайно довгі черги. На думку незалежної групи для моніторингу виборів “Голос”, це свідчить про те, що владна партія звозила державних працівників та військовослужбовців на голосування.

Однак попри можливе примусове голосування, загальна явка на виборчих дільницях, згідно з Центральною виборчою комісією Росії, станом на 20:00 18 вересня становила лише 31,5%.

Фото: ЕРА/UPG Місцеві волонтери спостерігають за виборами

Команда Навального закликала виборців голосувати в останній день, щоб зменшити ймовірність того, що їхні голоси будуть видалені протягом перших двох днів голосування.

Нагадаємо, вибори до Держдуми РФ почалися 17 вересня і триватимуть три дні. Росія дозволяє обиратися депутатам з Криму, який є окупованою українською територією, а також роздає свої паспорти на тимчасово окупованому Донбасі.

У Ростовській області від "Єдиної Росії" балотуватиметься колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай.

Всього в ОРДЛО, за попередніми даними, проживають близько 1,6 млн жителів, проте точних даних немає.

Міністерство закордонних справ України попередило, що ці вибори мають сумнівну легітимність, Україна запровадить санкції через проведення виборів у Державну думу на цих територіях.

Російські ЗМІ повідомили, що у Ростовській області Росії деяким виборцям, які приїхали голосувати окупованих територій Донбасу, видавали російські паспорти прямо перед ділянкою.

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що після проведених Росією виборів до Державної думи відбудеться радикалізація політики Кремля щодо України.