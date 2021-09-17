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Великобританія пом'якшує правила в'їзду для іноземців

У Великобританії наразі повністю вакциновані 44 млн чоловік.

Великобританія пом'якшує правила в'їзду для іноземців
Фото: EPA/UPG

Великобританія істотно змінює правила в'їзду в країну, введені через ситуацію з поширенням COVID-19.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на міністра транспорту Гранта Шеппса.

З 4 жовтня буде скасована нинішня система, що відносить країни до червоного, жовтого та зеленого списками. Замість цього залишиться тільки один список - червоний. Країни, які не значаться в червоному списку, будуть доступні для подорожей.

Крім того, з цієї дати пасажирам, які повністю вакциновані, більше не потрібно буде проходити тест перед вильотом для поїздки в Англію з країн, які не включені до червоного списку.

Зазначається також, що з 22 вересня вісім країн будуть виключені з "червоного списку": Туреччина, Пакистан, Мальдіви, Єгипет, Шрі-Ланка, Кенія, Оман і Бангладеш.

У Великобританії наразі повністю вакциновані 44 млн чоловік.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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