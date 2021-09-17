Помер Клайв Сінклер - розробник комп'ютера ZX Spectrum

У Великобританії у віці 81 року помер інженер-винахідник, піонер комп'ютерної техніки Клайв Сінклер, який у 1980-х роках створив знамениті комп'ютери ZX80 і ZX Spectrum.

Про це повідомила британська The Guardian з посиланням на його дочку.

Клайв Сінклер народився 30 липня 1940 року у родині інженерів, і з дитинства зацікавився електронікою.

Вже до середини 60-х років Сінклер за завоював популярність і повагу серед британських радіоаматорів. Домігшись рекордної для тих часів мініатюризації, Сінклер створив радіоприймач Sinclair Micromatic розміром із сірникову коробку. У 1972 році він випустив перший у світі кишеньковий калькулятор, а через кілька років зосередився на розробці обчислювальної техніки - комп'ютерів.

У 1979 році Сінклер створив компанію Sinclair Research Ltd, яка у через пів року випустила комп'ютер ZX80. Створений на базі процесора Z-80, він мав 1 кілобайт оперативної пам'яті, вбудований інтерпретатор мови програмування "Бейсік", використовував звичайний телевізор у якості дисплея і касетний магнітофон як зовнішній запам'ятовувальний пристрій.

Фото: wikipedia.org Комп'ютер ZX80

Наступного року вийшла оновлена модель ZX-81 з оперативною пам'яттю більше 7 кілобайт, а у 1982 році - знаменитий ZX Spectrum. Ця модель стала швидко стала одним з найпопулярніших комп'ютерів в Європі, в тому числі як ігрова платформа, і була скопійована багатьма іншими виробниками. Клони ZX Spectrum випускали в тому числі у Радянському Союзі.

Фото: wikipedia.org ZX Spectrum

У 1984 році компанія Сінклера випустила комп'ютер Sinclair-QL, який призначався не тільки для побутового, але й для професійного застосування. Він мав 32-розрядний процесор, 256 кілобайт оперативної пам'яті, просунутий "Бейсік". Втім, для побутових користувачів він виявився занадто дорогим, а накопичувачі на магнітній стрічці - морально застарілими порівняно з дискетами.

Комерційний провал Sinclair QL сильно вдарив по фінансам Сінклера, і навіть новим комп'ютерам ZX Spectrum+ і ZX Spectrum 128 не вдалося втримати фірму на плаву. У 1986 році інженер продав усі права на розробки Sinclair Research компанії Amstrad, а сам переключився на розробку електромобілів та електробайків.

Клайв Сінклер здійснив величезний вклад в справу розвитку електроніки та масове застосування комп'ютерів у побуті. На початку 80-х років Великобританія була найбільш комп'ютеризованою країною світу, і уже в 1983 році понад 90% британських школярів мали постійний доступ до комп'ютера або в школі, або вдома.

Він помер у своєму домі в Лондоні 16 вересня 2021 року після тривалої хвороби.