Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
ПЦУ запустила мобільний додаток з картами храмів, молитвами та чатом із священниками
ПЦУ запустила мобільний додаток з картами храмів, молитвами та чатом із священниками
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
Проти Лероса відкрили кримінальну справу
Проти Лероса відкрили кримінальну справу
В уряді презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік
В уряді презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
В Україні змінили порядок перетину кордону через ситуацію з COVID-19
В Україні змінили порядок перетину кордону через ситуацію з COVID-19
ГоловнаСвіт

Україна взаємодіє з польською стороною для з'ясування всіх обставин ДТП, у якій загинули українці, - МЗС

Наразі почалася підготовка репатріації тіл загиблих.

Україна взаємодіє з польською стороною для з'ясування всіх обставин ДТП, у якій загинули українці, - МЗС
Фото: portal.lviv.ua

Міністерство закордонних справ взаємодіє з польськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, в результаті якої загинули двоє громадян України.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в прес-службі МЗС України.

У МЗС нагадали, що 15 вересня поблизу Немглови Лодзинського воєводства в Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю громадян України. Двоє українців загинули від отриманих травм.

“Посольство України в Польщі взаємодіє з польськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, підтримує зв'язок з рідними. Почалася підготовка репатріації тіл загиблих”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у результаті автомобільної аварії, що сталася 15 вересня в населеному пункті Нємглови Лодзького воєводства у центрі Польщі, загинуло четверо осіб, зокрема двоє громадян України - чоловіки віком 37 та 39 років.

Трагічна подія сталася після 14:00 за місцевим часом. На дорозі місцевого значення №707 зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter і вантажівка Man з причепом.

У результаті зіткнення на місці загинули троє чоловіків, які перебували у мікроавтобусі, зокрема 39-річний українець. Через декілька годин лікарі зафіксували смерть іншого 37-річного українця.

Причини аварії поки що не встановлено.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також