Україна взаємодіє з польською стороною для з'ясування всіх обставин ДТП, у якій загинули українці, - МЗС

Міністерство закордонних справ взаємодіє з польськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, в результаті якої загинули двоє громадян України.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в прес-службі МЗС України.

У МЗС нагадали, що 15 вересня поблизу Немглови Лодзинського воєводства в Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю громадян України. Двоє українців загинули від отриманих травм.

“Посольство України в Польщі взаємодіє з польськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, підтримує зв'язок з рідними. Почалася підготовка репатріації тіл загиблих”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у результаті автомобільної аварії, що сталася 15 вересня в населеному пункті Нємглови Лодзького воєводства у центрі Польщі, загинуло четверо осіб, зокрема двоє громадян України - чоловіки віком 37 та 39 років.

Трагічна подія сталася після 14:00 за місцевим часом. На дорозі місцевого значення №707 зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter і вантажівка Man з причепом.

У результаті зіткнення на місці загинули троє чоловіків, які перебували у мікроавтобусі, зокрема 39-річний українець. Через декілька годин лікарі зафіксували смерть іншого 37-річного українця.

Причини аварії поки що не встановлено.