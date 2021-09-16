Двоє українців загинули в Польщі внаслідок зіткнення буса і вантажівки

Загиблі працювали у ремонтно-будівельній фірмі у Лодзькому воєводстві.

У результаті автомобільної аварії, що сталася 15 вересня в населеному пункті Нємглови Лодзького воєводства у центрі Польщі, загинуло четверо осіб, зокрема двоє громадян України - чоловіки віком 37 та 39 років.

Про це повідомила представниця поліції міста Рава Мазовецька Малгожата Левандовська, передає Укрінформ.

За її словами, трагічна подія сталася після 14:00 за місцевим часом. На дорозі місцевого значення №707 зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter і вантажівка Man з причепом.

У результаті зіткнення на місці загинули троє чоловіків, які перебували у мікроавтобусі, зокрема 39-річний українець. Через декілька годин лікарі зафіксували смерть іншого 37-річного українця.

Причини аварії поки що не встановлено. За інформацією поліції, водій вантажівки був тверезим.

Відомо, що всі загиблі працювали в одній з ремонтно-будівельних фірм з Томашува-Мазовецького Лодзького воєводства.

Як повідомляли, 7 вересня в польському місті Люблін мікроавтобус з громадянами України потрапив в аварію. Постраждали семеро осіб.