Проти Лероса відкрили кримінальну справу
Проти Лероса відкрили кримінальну справу
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
ПЦУ запустила мобільний додаток з картами храмів, молитвами та чатом із священниками
ПЦУ запустила мобільний додаток з картами храмів, молитвами та чатом із священниками
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
В Україні змінили порядок перетину кордону через ситуацію з COVID-19
В Україні змінили порядок перетину кордону через ситуацію з COVID-19
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
В уряді презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік
В уряді презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік
Роналду відправив у нокдаун дівчину-стюарда, але елегантно за це "розплатився"
Роналду відправив у нокдаун дівчину-стюарда, але елегантно за це "розплатився"
ГоловнаСуспільствоПодії

Двоє українців загинули в Польщі внаслідок зіткнення буса і вантажівки

Загиблі працювали у ремонтно-будівельній фірмі у Лодзькому воєводстві.

Двоє українців загинули в Польщі внаслідок зіткнення буса і вантажівки
Фото: portal.lviv.ua

У результаті автомобільної аварії, що сталася 15 вересня в населеному пункті Нємглови Лодзького воєводства у центрі Польщі, загинуло четверо осіб, зокрема двоє громадян України - чоловіки віком 37 та 39 років.

Про це повідомила представниця поліції міста Рава Мазовецька Малгожата Левандовська, передає Укрінформ.

За її словами, трагічна подія сталася після 14:00 за місцевим часом. На дорозі місцевого значення №707 зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter і вантажівка Man з причепом.

У результаті зіткнення на місці загинули троє чоловіків, які перебували у мікроавтобусі, зокрема 39-річний українець. Через декілька годин лікарі зафіксували смерть іншого 37-річного українця.

Причини аварії поки що не встановлено. За інформацією поліції, водій вантажівки був тверезим.

Відомо, що всі загиблі працювали в одній з ремонтно-будівельних фірм з Томашува-Мазовецького Лодзького воєводства.

Як повідомляли, 7 вересня в польському місті Люблін мікроавтобус з громадянами України потрапив в аварію. Постраждали семеро осіб.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також