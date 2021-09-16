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Україна домовляється про виробництво вакцин від COVID-19, - Ляшко

Представники міністерства ведуть переговори про випуск мРНК-вакцини на території України.

Україна домовляється про виробництво вакцин від COVID-19, - Ляшко
Фото: Макс Требухов

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко стверджує, що Україна веде переговори з виробництва мРНК-вакцин від коронавірусу. 

Про це він заявив у ефірі "24 каналу".

"Коли ми говоримо про виробництво імунобіологічних препаратів - так, сьогодні ми бачимо, що вже є певні результати локалізації виробництва від компанії "Лекхім" у Харкові", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що наразі МОЗ має домовленості на локалізацію інших вакцин. Представники міністерства ведуть переговори про випуск мРНК-вакцини на території України.

"До кінця цього року ми будемо мати чітке розуміння, як всі ці процеси налагодити", - додав міністр.

Нагадаємо, впродовж серпня та вересня Україна отримає близько 6,5 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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