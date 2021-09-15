Хімікати, що рік тому вибухнули в порту Бейрута, можуть належати компанії українського бізнесмена, – розслідування OCCRP
Хімікати, що рік тому вибухнули в порту Бейрута, можуть належати компанії українського бізнесмена, – розслідування OCCRP
ПЦУ запустила мобільний додаток з картами храмів, молитвами та чатом із священниками
ПЦУ запустила мобільний додаток з картами храмів, молитвами та чатом із священниками
Проти Лероса відкрили кримінальну справу
Проти Лероса відкрили кримінальну справу
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
Роналду відправив у нокдаун дівчину-стюарда, але елегантно за це "розплатився"
Роналду відправив у нокдаун дівчину-стюарда, але елегантно за це "розплатився"
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
В уряді презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік
В уряді презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
ГоловнаСвіт

У США регулятор не бачить необхідності у додатковій дозі вакцини Pfizer

Там наголошують: досі не доведено, що ефективність вакцини від Pfizer з плином часу знижується.

У США регулятор не бачить необхідності у додатковій дозі вакцини Pfizer
Фото: EPA/UPG

Американське Управління з продовольства і медикаментів (FDA) вважає, що додаткові, бустерні дози вакцини від COVID-19 компанії Pfizer можуть не знадобитися, хоча третє щеплення викликає більш високу імунну відповідь у реципієнтів.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається в документі, підготовленому FDA для зовнішніх консультантів, досі не доведено, що ефективність Comirnaty - вакцини від COVID -19, розробленої Pfizer разом з німецькою BioNTech SE - знижується.

"Деякі дослідження свідчать про зниження з часом ефективності Comirnaty проти симптомів хвороби або проти варіанта Дельта, тоді як інші дослідження на це не вказують. Однак загалом результати свідчать про те, що вакцини проти COVID-19, що мають ліцензію чи підтвердження в США, все ще забезпечують захист від важкого перебігу COVID-19 та смерті у Сполучених Штатах", - сказано в документі.

Нагадаємо, минулого місяця у США регулятор погодив застосування додаткової, бустерної дози вакцини від ковіду Pfizer чи Moderna для людей з ослабленим імунітетом, зокрема для тих, хто пережив трансплантацію. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також