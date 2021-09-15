У США регулятор не бачить необхідності у додатковій дозі вакцини Pfizer

Там наголошують: досі не доведено, що ефективність вакцини від Pfizer з плином часу знижується.

Американське Управління з продовольства і медикаментів (FDA) вважає, що додаткові, бустерні дози вакцини від COVID-19 компанії Pfizer можуть не знадобитися, хоча третє щеплення викликає більш високу імунну відповідь у реципієнтів.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається в документі, підготовленому FDA для зовнішніх консультантів, досі не доведено, що ефективність Comirnaty - вакцини від COVID -19, розробленої Pfizer разом з німецькою BioNTech SE - знижується.

"Деякі дослідження свідчать про зниження з часом ефективності Comirnaty проти симптомів хвороби або проти варіанта Дельта, тоді як інші дослідження на це не вказують. Однак загалом результати свідчать про те, що вакцини проти COVID-19, що мають ліцензію чи підтвердження в США, все ще забезпечують захист від важкого перебігу COVID-19 та смерті у Сполучених Штатах", - сказано в документі.

Нагадаємо, минулого місяця у США регулятор погодив застосування додаткової, бустерної дози вакцини від ковіду Pfizer чи Moderna для людей з ослабленим імунітетом, зокрема для тих, хто пережив трансплантацію.