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76-та "гібридна" Генасамблея ООН почнеться з українського питання

Перший тиждень  буде організаційним, а високий тиждень дебатів стартує  21 вересня.

76-та "гібридна" Генасамблея ООН почнеться з українського питання
Фото: IOGT International

У вівторок, 14-го вересня, о 15:00 за Нью-Йорком та о 22:00 за Києвом стартувала 76-та сесія Генеральної Асамблеї Організації об'єднаних націй.

Перший тиждень Генасамблеї буде організаційним. Попередній її очільник – турецький дипломат Волкан Бозкир – передасть головування своєму наступнику, колишньому Міністру закордонних справ Мальдівської республіки, Абдуллі Шахіду.

Новий склад Генкомітету та Генасамблеї вже має прийняти порядок денний сесії. Про це повідомляє "Голос Америки".

"Коли мова йде про розгляд української проблематики, то серед ключових питань, які вже у найближчі години будуть розглядатися новою Генасамблеєю, є збереження на її порядку денному пункту про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України!“ – прокоментував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Вперше ситуацію на тимчасово окупованих територіях України було внесено до офіційного розкладу Генасамблеї у 2018-му році. 9 вересня цього року Росія виступила проти збереження цього пункту та ініціювала відповідне голосування.

Представників Москви підтримали 11 країн: Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, Північна Корея, Іран, Казахстан, Нікарагуа, Сирія, Філіппіни та Зімбабве.Натомість, 71 країна ООН проголосувала за збереження цього пункту на 76- й сесії.

Ще однією важливою темою українські дипломати називають Декларацію Кримської платформи, яку Україна, разом із країнами-партнерами прийняла у серпні.

Нагадаємо, високий тиждень дебатів Генасамблеї ООН стартує у вівторок 21 вересня і триватиме до понеділка 27-го вересня. Цьогорічні дебати називають "гібридними", оскільки виступи очільників держав відбуватимуться, як сособисто, так і у форматі відеозаписів.

Країни, які планують особистий візит, будуть обмежені у кількості представників і повинні мати негативний тест на COVID.

В рамках Генасамблеї очікуються також двосторонні зустрічі глав держав та урядів і низка міністерських засідань. Щоправда, більшість делегатів зустрічатимуться поза будівлею ООН. На вимогу самої організації та США, як приймаючої сторони, кількість місць для проведення зустрічей в штаб-квартирі буде обмеженою.

Загалом підтвердили свою особисту присутність на високому тижні представники 83-х країн.

23 лютого відбулося засідання Генасамблеї ООН щодо ситуації на окупованих Росією територіях, скликане за ініціативою України. Українська сторона порушувала питання щодо організованого незаконно РФ форуму "Русский Донбасс".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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