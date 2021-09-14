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Нідерланди послаблюють карантинні обмеження

Більшість вимог щодо соціального дистанціювання в країні будуть скасовані з 25 вересня.

Нідерланди послаблюють карантинні обмеження
Фото: ЕРА/UPG

Уряд Нідерландів у вівторок оголосив про рішення послабити карантинні обмеження щодо коронавірусу і запровадження COVID-сертифікатів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що COVID-сертифікати дозволять відвідувати бари, ресторани, клуби та культурні заходи.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що більшість вимог щодо соціального дистанціювання в країні будуть скасовані з 25 вересня.

Нагадаємо, у Амстердамі в неділю пройшов мітинг проти коронавірусних обмежень, участь в якому взяли близько 10 000 осіб. 

Протести через антиковідні обмеження, зокрема й локдауну, проходять у Нідерландах вже не вперше. У березні поліція розганяла мітинг водометами через відмову дотримуватися соціального дистанціювання.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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