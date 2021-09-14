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Питання про перехід України у "жовту" зону розглянуть наступного тижня, - Ляшко

На той момент набуде чинності ухвалена урядом постанова, що встановлює нові карантинні обмеження.

Питання про перехід України у "жовту" зону розглянуть наступного тижня, - Ляшко
Фото: facebook/Віктор Ляшко

Питання щодо посилення карантинних обмежень через ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні розглянуть на початку наступного тижня. 

Про це в ефірі телеканалу “1+1” заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, йтиметься про переведення всієї країни у "жовту зону" за рівнем епідемічної небезпеки.

"Питання про переведення України в жовтий рівень епідеміологічної небезпеки буде вирішуватися мінімум у понеділок-вівторок наступного тижня, оскільки набуде чинності постанова, яку вчора уряд прийняв", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, вчора Кабмін ухвалив нові карантинні норми. Вони наберуть чинності з 20 вересня. В Україні залишається поділ на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зону зараження. Заклади та установи, в яких персонал буде провакцинований двома дозами, працюватимуть навіть у "червоній" зоні.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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