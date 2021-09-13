МОЗ визначило умови для обходу обмежень "жовтої" і "червоної" зони

Міністерство охорони здоров'я запропонувало Кабінету міністрів пом'якшити умови адаптивного карантину.

На сайті уряду повідомляється, що обмеження "жовтої" та "червоної" зони епідемічної небезпеки не поширюватимуться на ті заклади господарювання, у яких колектив і відвідувачі мають ковід-сертифікат, що засвідчує вакцинацію, дійсний протягом 72 годин негативний ПЛР-тест або довідка про перенесену протягом останніх кількох місяців коронавірусну хворобу.

"Це дозволить ефективно стримувати епідемічну ситуацію та зберегти економічну активність", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У "жовтій" зоні вакцинованими вважатимуть всіх, хто отримав хоча б одне щеплення, у "червоній" - тільки тих, хто пройде повний курс вакцинації.

Нововведення внесуть в постанову №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Їх планують ухвалити найближчим часом.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у свою чергу повідомив, що поліція активізує боротьбу з підробкою ковід-сертифікатів та сайтами, де вони продаються.

Нагадаємо, що "жовту" зону в Україні зможуть ввести не раніше, ніж через тиждень після ухвалення змін до адаптивного карантину.

Для цього має зібратися Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, рішення якої набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення.