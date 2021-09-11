У США можуть дозволити вакцину Pfizer для дітей від п'яти років

Влада Сполучених Штатів може дозволити використання вакцини Pfizer для дітей у віці 5-11 років уже в жовтні, пише Reuters. Це станеться, якщо регулятори будуть задоволені результатами клінічних випробувань препарату, розказали агентству джерела в системі охорони здоров'я США.

Якщо Pfizer подасть заяву до кінця вересня, а випробування підтвердять ефективність вакцини для дітей, то "протягом перших тижнів жовтня... препарат Pfizer, скоріше за все, буде готовим [до використання]", розказав один зі співрозмовників агентства, посилаючись на головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі.

Розробникам вакцини Moderna, ймовірно, знадобиться на три тижні більше для підготовки необхідних документів. Рішення про її використання може бути ухвалене орієнтовно в листопаді.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року вакцина проти коронавірусу, розроблена компаніями Pfizer і BioNTech, першою отримала повне схвалення регуляторів США.

Зараз вона дозволена для профілактики коронавірусу серед осіб старших 16 років та для екстреного використання серед осіб 12-15 років і ревакцинації осіб з послабленим імунітетом.