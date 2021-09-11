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Кількість випадків ковіду в Україні далі зростає: за добу – понад 3800

Померло 69 осіб.

Кількість випадків ковіду в Україні далі зростає: за добу – понад 3800
Фото: Київрада

За п’ятницю, 10 вересня в Україні зафіксовано 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована Львівській (379), у м. Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.

Летальних випадків – 69.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 102 особи, одужало – 1 738.

За добу методом ПЛР протестовано 33 162 особи, методом ІФА – 7 879 осіб та експрес-тестами – 24 364 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 314 423 особи, одужало – 2 220 611, летальних випадків – 54 320 і проведено 12 250 193 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, що 8 версня в Україні було 3663 нових випадки ковіду. Це найбільший показник з травня.

З 17 червня на території України діє "зелений" рівень епідемічної небезпеки, а практично єдиним карантинним обмеженням є необхідність носити маску в приміщеннях і транспорті.

З середини липня в Україні почалось поступове зростання захворюваності на ковід. За попередній тиждень було зареєстровано понад 13 тисяч нових випадків хвороби. Це на 37% більше, ніж тиждень тому.

Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні – менше 14% від загальної кількості населення.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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